ÚPN zverejnil unikátne dobové nahrávky z 1968

Bratislava 21. augusta (TASR) – Prvýkrát po polstoročí môže verejnosť opäť zažiť atmosféru augustových dní roku 1968, ako ju podávali tzv. slovenské slobodné vysielače. V rámci dňa otvorených dverí zverejnil Ústav pamäti národa (ÚPN) zdigitalizované nahrávky ich vysielania vo svojom archíve na Miletičovej 7 v Bratislave. Novoobjavené dokumenty vykresľujú priebeh prvého týždňa po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie stredného a východného Slovenska.Historici ÚPN sa k nahrávkam dostali počas výskumu v prvej polovici tohto roku, keď skúmali archívy bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorá sa činnosťou slobodných vysielačov zaoberala. Počuť na nich, ako prebiehalo obsadzovanie jednotlivých miest sovietskymi, maďarskými a bulharskými vojskami, priblížil vedúci oddelenia bádateľne a knižnice ÚPN Pavol Pytlík.uviedol ďalej Pytlík.Slobodné vysielače začali vysielať po tom, ako vojská obsadili štúdiá vtedajšieho Československého rozhlasu. Vysielanie sa presunulo najprv na rôzne internáty a po tom, ako ho sovietska vojenská technika lokalizovala do exteriérov, napríklad do rekreačných stredísk v okolitých lesoch, vysvetlil archivár ÚPN Peter Mikle.Redaktori putovali z jednej lokality do druhej, vysielacia technika sa zabezpečovala rôznymi spôsobmi.ozrejmil Mikle.Z dokumentov ŠtB vyplýva, že slobodné vysielače vydržali v provizórnych podmienkach vysielať týždeň po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy. ŠtB neskôr zhromaždila informácie, kto a akým spôsobom sa na vysielaní podieľal a neskôr ich proti týmto ľuďom zneužila, vysvetlil Mikle." doplnil historik Pytlík.Pre verejnosť sú v priestoroch archívu ÚPN nachystané aj ďalšie novoobjavené dokumenty, predovšetkým filmové zábery a fotografie z obsadzovania Bratislavy, Rožňavy, Detvy a Ružomberka. Tiež však výber letákov, básničiek a plagátov a dobovej tlače. Deň otvorených dverí pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy potrvá do stredy (22.8.).