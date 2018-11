G. Gál: Čas do voľby sudcov ÚS treba využiť a nájsť dobrých kandidátov

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) - Čas do výberu ústavných sudcov treba podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) využiť na hľadanie dobrých kandidátov. Dodal, že Slovensko má dostatok kvalitných odborníkov, ktorí by mohli túto funkciu zastávať. Pozitívne vníma aj zapojenie ďalších inštitúcií do výberu kandidátov.To, že zostáva málo času do výberu ústavných sudcov, už nechce komentovať.pripomenul Gál.Minister vníma zapojenie ďalších inštitúcií do hľadania vhodných kandidátov na sudcov ÚS pozitívne.uviedol.Návrh na predĺženie mandátu súčasným sudcom ÚS na pôde rezortu spravodlivosti nepripravujú.upozornil Gál.Šéf rezortu potvrdil, že sa vedú diskusie o vhodných kandidátoch, politických nominantov vo funkcii ústavného sudcu neodmieta.dodal.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi 18 mien.Podľa schválenej novely zákona má Kancelária Národnej rady (NR) SR vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde budú kandidátov na sudcov ÚS vypočúvať. Na schôdzi bude prítomný aj prezident SR alebo ho zastúpi vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR. Tomu sa má kedykoľvek, keď o to požiada, udeliť slovo. Kandidát na schôdzi predstaví svoje pracovné skúsenosti a výsledky či publikačnú činnosť.Poslanci parlamentu by mali voliť kandidátov na sudcov ÚS na schôdzi, ktorá sa začne 29. januára 2019. Nominácie môžu prichádzať do 7. januára 2019.