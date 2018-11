Kritici upozorňujú na riziká zvolenia Rusa do čela Interpolu

Na fotke ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruský opozičný politik a protikorupčný aktivista Alexej Navaľnyj upozornil, že ak medzinárodnú policajnú organizáciu Interpol bude viesť kandidát pochádzajúci z Ruska, nepodarí sa jej vykoreniť politickú perzekúciu.Meno nového prezidenta Interpolu by malo byť známe už v stredu. Favoritom volieb je generálmajor ruskej polície Alexandr Prokopčuk, ktorý je momentálne viceprezidentom tejto organizácie.Navaľnyj vo svojom tvíte z pondelka pripomenul, že aj jeho tímzneužívaním Interpolu Ruskom. Preto si nemyslí, že by ruský kandidát pomohol znížiť počet takýchto prípadov.Navaľnyj svojím tvítom podporil iniciatívu britskej organizácie Fair Trials, ktorej členovia vyzvali Interpol, aby zabezpečil čo najväčšiu transparentnosť voľby nového prezidenta Interpolu.Na podobné riziká ako Navaľnyj v súvislosti s Ruskom upozornil aj britský finančník Bill Browder. Ten bol v lete tohto roku v Madride krátko zadržaný na základe žiadosti, s ktorou sa Rusko obrátilo na Interpol.upozornil Browder.Rusko v pondelok oznámilo, že voči Browderovi začalo viesť nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo založenia zločineckej skupiny. Okrem toho Moskva pripúšťa, že Browder mohol byť zapletený do niekoľkých podozrivých úmrtí vrátane smrti Sergeja Magnitského a Alexandra Perepeličného. V súvislosti s týmito novými obvineniami Rusko avizovalo, že obnoví medzinárodný zatykač vydaný na Browderovo meno.Bývalý americký veľvyslanec v Rusku Michael McFaul uviedol, že Prokopčukova kandidatúraUkrajina pohrozila pozastavením svojho členstva v Interpole, že ak by bol do jeho čela zvolený kandidát z Ruska.Kritiku na adresu ruského kandidáta označil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov za zasahovanie do volieb v medzinárodnej organizácii. Ruské ministerstvo vnútra tiež odsúdilo kampaň zahraničných médií, ktorej cieľom je údajne diskreditácia ruského kandidáta.Analytici poukazujú na to, že funkcia prezidenta Interpolu je vo veľkej miere ceremoniálna. Oveľa väčší vplyv a moc má generálny tajomník, ktorým je momentálne Nemec Jürgen Stock.