G. Gál: Exekučná amnestia nebude

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti pokračuje v príprave návrhu zastavenia starých exekúcií. Vyhlásil to minister Gábor Gál (Most-Híd) po stredajšom rokovaní vlády. K exekučnej amnestii podľa neho však nedôjde.vysvetlil Gál proces prípravy. Rezort navrhuje, aby sa zo zákona zastavili exekúcie staršie ako päť rokov. Minister avizuje aj výnimky.Finančná analýza tohto návrhu ešte nie je podľa Gála známa.doplnil minister.Exekučnú amnestiu začala pripravovať ešte bývalá ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa nových pravidiel sa exekúcia fyzickej osoby, kde sa nič nevymáha, má v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Podobnú situáciu chcela ministerka aspoň čiastočne docieliť mimoriadnym opatrením aj v prípade starých exekúcií. To by odľahčilo súdy a zastavilo rast nákladov štátu spojených s ťažko dobytnými pohľadávkami.Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.