V USA počas uplynulej zimy zomrelo na chrípku 80.000 ľudí

New York 27. septembra (TASR) - Americká vláda odhaduje, že na chrípku a jej komplikácie v priebehu minulej zimy zomrelo približne 80.000 Američanov. Ide o najvyšší počet obetí tohto ochorenia za posledných najmenej 40 rokov.Tieto údaje v rozhovore pre agentúru The Associated Press uviedol riaditeľ amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) Robert Redfield.Za uplynulé roky sa podľa údajov CDC počet ľudí, ktorí chrípke podľahli, pohyboval medzi 12.000 až 56.000.Uplynulú jeseň a zimu USA zažili jedno z najvážnejších chrípkových období vôbec. Spôsobil ho druh chrípky, v dôsledku ktorého bolo potrebné hospitalizovať väčší počet ľudí a spôsoboval viac úmrtí najmä medzi malými deťmi a u starších ľudí. Spomínané chrípkové obdobie vrcholilo na začiatku februára a skončilo sa zhruba koncom marca.Počas minulej zimy to však nebola najhoršia zaznamenaná chrípková sezóna v USA. Chrípková pandémia v roku 1918, ktorá trvala takmer dva roky, pripravila podľa odhadov historikov o život viac než 500.000 Američanov.