G. Gál nechce stiahnuť návrh zákona o zastavení starých exekúcií

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. apríla (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) považuje vládny návrh zákona o zastavení starých exekúcií za spravodlivý.uviedol pre TASR Gál. Zastavenie starých exekúcií podľa neho neznamená škrtanie dlhov, naopak, vláda chce odbremeniť súdy, ktoré podľa Gála nie sú určené na to, aby spravovali cudzie pohľadávky, ale aby súdili.hovorí minister.Hoci zastavenie starých exekúcií prinesie so sebou určité finančné náklady, podľa Gála sa odbremenením súdov nebude zo štátneho rozpočtu utrácať na neefektívne spravovanie exekúcií.doplnil. Mnohí dlžníci podľa neho vďaka opatreniu sa budú môcť zapojiť do legálneho pracovného procesu a prispievať tak do systému.priblížil Gál.Slovenská komora exekútorov (SKE) požiadala ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby návrh zákona stiahol z Národnej rady SR. Komora upozorňuje, že navrhovaná legislatíva je neprijateľná, ministerstvo podľa nej návrh predložilo bez vedomia SKE. Exekútori sa tiež obávajú, že návrh môže byť protiústavný. Nová legislatíva podľa exekútorov nepomáha dlžníkom, ktorí sa poctivo snažia splácať svoje záväzky, a preferuje pomoc tým, ktorí ich z rôznych príčin nesplácajú.