Putin sa obáva, že prerušenie dodávok ropy poškodí imidž Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 30. apríla (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin sa obáva o imidž Ruska z dôvodu prerušenia dodávok ropy do Európy pre jej znečistenie."To nás poškodzuje ekonomicky aj materiálne, a áno, je to vážne poškodenie aj nášho imidžu," povedal Putin v utorok na stretnutí so šéfom firmy Transnefť, prevádzkovateľa ropovodu Družba, Nikolajom Tokarevom. Putin od neho požadoval, aby Transnefť lepšie strážil svoje ropovody. "Samokontrola nestačí. Musíme zmeniť celý systém," uviedol ruský prezident.Tokarev zdôraznil, že jeden zamestnanec buď porušil predpisy alebo ropu mohol znečistiť úmyselne. Dodal, že stopy a dôkazný materiál dostala tajná služba FSB.Poľsko, Nemecko, Ukrajina a ďalšie krajiny minulý týždeň v dôsledku kontaminácie pozastavili dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba. Zastavenie týchto dodávok zasiahlo aj ďalšie štáty, ktoré dovážajú ropu cez Družbu.