G. Gál odmieta demontáž protischránkového zákona predloženou novelou

Na archívnej snímke Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) odmieta, že by navrhovaná novela mala predstavovať demontáž tzv. protischránkového zákona. Tú dal rezort minulý týždeň do pripomienkového konania.uviedol Gál v reakcii na margo minulotýždňových vyjadrení nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR a predsedu mimoparlamentnej strany Spolu - Občianska demokracia Miroslava Beblavého. Podľa neho sú v totiž pripomienkovaní zmeny, ktoré zákonu vážneTaktiež je presvedčený, že pripomienkami ostatných ministerstiev sa má ešte viac poškodiť.Minister oponuje a poukazuje na to, že novela zákona o registri partnerov verejného sektora bola pripravená ešte za bývalej rezortnej ministerky Lucie Žitňanskej.skonštatoval Gál. Zdôrazňuje, že rovnakí odborníci dohliadajú aj na samotné medzirezortné pripomienkovanie.Minister v tejto súvislosti nerozumie ani reakcii opozície. Tá novelu nazývanávrhom, ktorýpôvodný návrh zákona.dodal Gál.Miroslav Beblavý v piatok (10.8.) uviedol, že vláda začína demontovať tzv. protischránkový zákon, ktorý odhaľuje majiteľov schránkových firiem obchodujúcich so štátom. Keďže na jeho príprave spolupracoval s bývalou šéfkou ministerstva spravodlivosti, je pripravený ho brániť. Najväčším problémom návrhu novely podľa neho je, že chce umožniť verejným podnikom obchodovať so schránkovými firmami, ak je to. Druhým vážnym problémom je, že majú úplnú výnimku dostať dve štátne finančné inštitúcie, a to Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Eximbanka a majú sa vytvoriť rozsiahle výnimky pre obchody štátu s akýmikoľvek finančnými inštitúciami. V prípade štátnych finančných inštitúcií ide podľa neho o bilančnú sumu asi 1 miliardy eur a veľmi rizikové obchodné vzťahy. Tretím problémom je, že návrh chce znepríjemniť nahlasovanie podozrení o schránkových firmách aktivistami.