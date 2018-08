Podľa Muska Saudská Arábia podporuje presun Tesly do súkromných rúk

Elon Musk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 13. augusta (TASR) - Štátny investičný fond Saudskej Arábie (PIF) vyjadril podporu presunutiu amerického výrobcu elektrických áut Tesla do súkromných rúk. Uviedol to v pondelok šéf Tesly Elon Musk s tým, že fond mal o to záujem už pred takmer dvomi rokmi a teraz svoju podporu zopakoval.Musk minulý týždeň šokoval investorov, keď na Twitteri uviedol, že uvažuje o stiahnutí Tesly z trhu do súkromných rúk. V tom čase nezverejnil v súvislosti s financovaním týchto plánov žiadne podrobnosti, informoval len, žeV pondelok však oznámil, že PIF sa počas posledných takmer dvoch rokov na neho niekoľkokrát obrátil s tým, aby Tesla prešla do súkromných rúk. Prvýkrát to bolo na začiatku minulého roka a do dnešných dní sa uskutočnilo ešte niekoľko schôdzok medzi Muskom a zástupcami fondu, ktorí svoj záujem znovu zopakovali.uviedol Musk.Okrem toho spresnil aj svoje vyjadrenie z minulého týždňa, keď uviedol, že financovanie takejto transakcieMusk informoval, že ešte 31. júla sa stretol so šéfom PIF a schôdzku opúšťal s presvedčením, že je len otázkou času, kedy k transakcii dôjde.uviedol Musk. Neskôr však dodal, že stále rokuje s viacerými investormi.