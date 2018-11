G. Gál predloží upravený návrh zákona o zaistení majetku

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predloží nový návrh zákona o zaistení majetku. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. Pôvodný návrh stiahol Gál v septembri z rokovania parlamentu v druhom čítaní, koaliční partneri mali k nemu výhrady.povedal Gál s tým, že nový návrh upraví to, ako sa bude nakladať so zaisteným majetkom.Šéf rezortu z návrhu zákona odstráni veci, s ktorými neboli koaliční partneri stotožnení.vysvetlil Gál.Zákon má podľa ministra predstavovať technické vylepšenie toho všetkého, čo už funguje.spresnil.Gál tiež pripomína, že právna úprava zaistenia majetku už existuje.uviedol.Minister má zákon predložiť v novej podobe, legislatívny proces sa tak začne odznovu.uzavrel Gál.