Moskva pomenovala námestie po britskom prebehlíkovi Philbym

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 8. novembra (TASR) - Moskovský magistrát pomenoval jedno z námestí ruskej metropoly po britskom tajnom agentovi Kimovi Philbym, ktorý v roku 1963 prebehol do bývalého Sovietskeho zväzu. Námestie sa nachádza neďaleko Služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR RF).Krok prichádza v čase, keď sú vzťahy medzi Londýnom a Moskvou najhoršie od studenej vojny pre otrávenie bývalého dvojitého špióna Sergeja Skripaľa v Británii údajne ruskými tajnými agentmi.Starosta Moskvy Sergej Sobianin nariadil, aby sa križovatka v juhozápadnom okrsku premenovala nauvádza sa v dekréte zverejnenom na webovej stránke ruskej vlády, informovala vo štvrtok tlačová agentúra AFP. Miestni obyvatelia vyjadrili na sociálnych sieťach nad týmto rozhodnutím prekvapenie.Philby, ktorý zomrel v Moskve v roku 1988, bol pravdepodobne najznámejším členom neslávne známeho špionážneho kruhu Cambridge Five v Británii. Títo špióni počas druhej svetovej vojny odovzdávali informácie Sovietskemu zväzu a boli aktívni do začiatku 50. rokov. Nikoho z nich nikdy nestíhali.Philby, ktorý je podľa AFP považovaný za najväčšieho britského vlastizradcu, bol vysokopostaveným zamestnancom britskej rozviedky MI6. Jeho identitu odhalili v roku 1963 po troch desaťročiach odovzdávania tajných informácií Moskve.Po svojom úteku žil Philby v centre Moskvy, ďaleko od miesta, ktoré teraz nesie jeho meno. Ide o relatívne novú časť mesta, ktorú takmer výlučne tvoria obytné bloky.SVR RF na svojej webovej stránke venovala Philbymu a tajným údajom, ktoré poskytol Moskve počas vojny, čestný profil. Riaditeľ SVR RF Sergej Naryškin vlani rečnil pri odhaľovaní Philbyho portrétu v moskovskej galérii. V roku 1990 sa Philby objavil aj na sovietskej poštovej známke.