G. Gál: Prejavov antisemitizmu pribúda, je potrebné ich ustrážiť

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 23. augusta (TASR) - Nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych štátoch, sa čoraz častejšie stretávame s pribúdajúcimi nenávistnými prejavmi prameniacich z antisemitizmu. Anonymné, nepremyslené a ľahkovážne prejavy sa rýchlo šíria a je potrebné hľadať efektívny nástroj, ako ich ustrážiť. Po stretnutí s veľvyslancom Izraela na Slovensku Zvi Aviner Vapnim to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).myslí si Gál. Vapni za ním prišiel s návrhom deklarácie, ide o iniciatívu Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Deklaráciu, ktorá obsahuje jednotnú medzinárodnú definíciu antisemitizmu, prijalo v rokoch 2016 až 2018 viacero vlád, vrátane Rakúska, Rumunska, Bulharska či Izraela.uviedol Vapni. Materiál má deklaratórny charakter a Gál avizoval, že vyvinie maximálne úsilie na jeho schválenie vládou SR.Zvi Aviner Vapni zároveň pozval slovenského ministra na oficiálnu návštevu Izraela. Gál pozvanie prijal, a to aj v súvislosti s jeho prioritou rozsiahlejšieho využívania elektronického monitoringu odsúdených a iných osôb. Slovenská republika totiž využíva technológiu od výrobcu so sídlom v Tel Avive.dodal Gál. Návšteva Izraela by sa mala zrealizovať do konca roka 2018.TASR informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.