Košičana na Luníku IX bodli do krku, policajt strieľal pre výstrahu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 23. augusta (TASR) - K bitke a fyzickému útoku na 31-ročného Košičana po predchádzajúcej hádke došlo v stredu (22.8.) popoludní v blízkosti centra Košíc." informovala vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Polícia ihneď po oznámení udalosti podľa nej vyhlásila pátranie po podozrivých osobách, ktoré sa podľa operatívnych zistení mali nachádzať na košickom sídlisku Luník IX. Príslušníci Policajného zboru po príchode na miesto spozorovali dve osoby dôvodne podozrivé zo spáchania daného skutku, ktoré však na ich výzvy nereagovali.uviedla Mésarová. Zasahujúci policajt v zmysle zákona podľa jej slov použil hrozbu zbraňou a následne jedenkrát vystrelil do vzduchu bez ohrozenia života a zdravia prítomných osôb.Druhá z podozrivých osôb nereagovala ani na výzvy, ani na varovný výstrel do vzduchu a utiekla cez dav ľudí smerom do lesa.konštatovala hovorkyňa.V súvislosti s incidentom vedie polícia trestné stíhanie pre trestné činy ublíženia na zdraví a výtržníctva.