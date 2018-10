G. Gál preskúma vyjadrenia sudcu M. Radačovského

Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) preskúma vyjadrenia sudcu Miroslava Radačovského, ktorý rozhodoval v súdnom spore prezidenta Andreja Kisku. Posúdi, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová. Radačovský mal po piatkovom pojednávaní v prezidentovom spore podľa denníka Pravda hovoriť, že na jeho mieste by sa ako prezident vzdal funkcie a odišiel by zo štátu.Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový rozsudok nie je právoplatný. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili.reagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan.