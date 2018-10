Juncker: Zriadenie táborov pre migrantov v Afrike nie je aktuálne

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 26. októbra (TASR) - Návrh zriaďovania táborov pre migrantov na severe Afriky s pomocou Európskej únie už nie je na programe dňa, vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii v hlavnom meste Tuniska - Tunise - predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.Podľa jeho slov sa tento návrh nielenže dostal z programu dňa, ale sa tam nikdy nemal dostať.Lídri Európskej únie v júni požiadali Európsku komisiu, aby preskúmala možnosť zriadenia táborov pre migrantov na severe čierneho kontinentu. V týchto zariadeniach by sa žiadatelia o azyl boli mali zdržiavať dovtedy, kým by ich žiadosti neposúdili príslušné členské krajiny Únie.Informovali o tom tlačové agentúry DPA, Reuters a MTI.Návrh nevyvolal pozitívne reakcie u vedúcich predstaviteľov severoafrických štátov, ktorí vyjadrili znepokojenie v súvislosti so zákonnosťou a praktickým úžitkom takýchto zariadení.Medzi krajinami, o ktorých sa uvažovalo v súvislosti so zriadením migrantských táborov, boli napríklad Líbya, ako aj Tunisko. Prvá z nich reagovala dôrazným protestom, v druhej iniciatíva takisto nevyvolala nadšenie.