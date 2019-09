G. Gál rešpektuje odchod Jankovskej z postu štátnej tajomníčky MS SR

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) rešpektuje rozhodnutie Moniky Jankovskej (Smer-SD) v súvislosti s jej odchodom z postu štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Pre TASR to povedala hovorkyňa MS SR Zuzana Drobová.uviedla Drobová.Jankovská oznámila svoj odchod na utorkovej tlačovej konferencii. Avizovala, že chce ďalej pôsobiť ako sudkyňa. Jej koniec žiadala opozícia, ktorá chce pre ňu v piatok (6. 9.) na mimoriadnej schôdzi parlamentu odvolávať premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Šéf kabinetu opakovane vyhlásil, že pokiaľ by sa potvrdili podozrenia týkajúce sa Jankovskej, požiadal by Gála o návrh na jej odvolanie. Zotrvanie vo funkcii kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.