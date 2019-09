NATO aj po znížení počtu vojakov USA podporí vládne sily v Afganistane

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. septembra (TASR) - Severoatlantická aliancia bude aj naďalej podporovať oficiálne afganské ozbrojené a poriadkové sily. Tento sľub dal v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po rokovaní s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. Uviedla to tlačová agentúra DPA.Návšteva šéfa americkej diplomacie v bruselskom sídle Aliancie sa koná v období, keď sa USA usilujú o dosiahnutie mierovej dohody s Talibanom, hlavným rivalom ústrednej afganskej vlády. Spojené štáty a Taliban už vyše roka vedú rokovania zamerané na dosiahnutie politického vyrovnania v tejto krajine, ktoré by ukončilo 18 rokov trvajúcu vojnu.Minulý týždeň prezident USA Donald Trump oznámil, že ak sa podarí dospieť k mierovej dohode, Washington zníži prítomnosť amerických jednotiek v Afganistane takmer o polovicu - na 8600 vojakov.Podľa DPA nie je jasné, aký vplyv bude mať toto zníženie na prítomnosť NATO v Afganistane, za situácie, keď americkí vojaci predstavujú takmer polovicu jednotiek zúčastňujúcich sa na výcvikových a poradných misiách afganských bezpečnostných síl. Rýchle stiahnutie amerických vojsk zároveň vedie k obavám, že tento krok by mohol destabilizovať krajinu a ohroziť dosiahnutý pokrok v oblastiach, ako je demokracia a ľudské práva.uviedol Stoltenberg na svojom účte na Twitteri po rozhovoroch s Pompeom. Zároveň dodal, že Aliancia odsudzuje najnovšie bombové útoky v Kábule, ktoré si vyžiadali najmenej 16 obetí, a spresnil, že NATO je naďalej odhodlané podporovať afganské poriadkové sily.Stoltenberg a Pompeo diskutovali aj o dlhodobom úsilí Američanov zvýšiť výdavky na obranu zo strany európskych spojencov v Aliancii a prebrali aj prípravy na summit NATO v decembri v Londýne.