G. Gál: Zmeny voľby ústavných sudcov by prispeli k ich legitimite

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ochrana ústavnosti je v rukách Ústavného súdu (ÚS) SR. Je preto podstatné, aby jeho sudcovia boli kvalitní, uznávaní a skúsení. Pri príležitosti Dňa ústavy SR to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Zmeny voľby ústavných sudcov, ktoré navrhuje jeho rezort, by podľa neho zvýšili ich legitimitu.Podľa návrhu by ústavnými sudcami mali byť bezúhonné a všeobecne uznávané osobnosti v oblasti práva, ktoré dávajú záruku, že budú funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Požadovaný minimálny vek ústavných sudcov chce Gál zvýšiť zo súčasných 40 rokov na 45 rokov. Navrhuje tiež, aby sa zvýšilo kvórum pre voľbu kandidáta z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov.Návrh ústavného zákona, ktorý mení spôsob výberu sudcov, schválila vláda 22. augusta. Mal by sa dostať už na septembrovú schôdzu parlamentu. Právnici dúfajú, že koaličné a opozičné strany budú o ňom vážne rokovať a v parlamente sa materiál ešte zmení. Gál deklaroval, že sa pokúsi nájsť zhodu s opozíciou, ktorú potrebuje na presadenie ústavných zmien.V tejto súvislosti v sobotu expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico varoval, že pri zostavení Ústavného sudu SR Slovensko čaká veľmi vážna ústavná kríza. "povedal Fico v súvislosti s pripravovanými novými pravidlami výberu kandidátov na ústavných sudcov.