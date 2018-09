Štátny fond rozvoja bývania: Zmena portfólia vyžaduje vstup do zákona

Ilustračná snímka Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 1. septembra (TASR) – Prípadná zmena produktového portfólia Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) s cieľom zvýšiť multiplikačný efekt vynaložených financií, by si dozaista vyžadovala vstup do platnej legislatívy, čo je už úlohou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ fondu Juraj Kurňavka v súvislosti s plnením vládnej úlohy, ktorá je termínová do konca tohto roka.Fond je zároveň pripravený poskytnúť odbornú spoluprácu a s rezortom dopravy plniť túto úlohu aj formou návrhov na nové produkty, respektíve zdokonalenie existujúcich úverových produktov. Činnosť ŠFRB upravuje predovšetkým zákon, pripomenul.Fond uzatvoril v októbri 2017 zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na čerpanie z Integrovaného regionálneho operačného programu na obnovu bytových budov vo výške do 139 miliónov eur. Zatiaľ bolo pre rok 2018 poskytnutých 34,8 milióna eur, uviedol v odpovedi na otázku, či fond požiada o financie z Únie alebo o navýšenie zo štátneho rozpočtu.informoval Kurňavka.Informatívnu Správu o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorá obsahuje úlohy pre viaceré rezorty, vzala na vedomie vláda v auguste tohto roka.