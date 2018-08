G. Grendel: Ministerka D. Saková si s T. Gašparom strelila vlastný gól

Na archívnej snímke bývalý prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, v Bratislave 28. februára 2018. Foto: TASR - Marko Erd Na archívnej snímke bývalý prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, v Bratislave 28. februára 2018. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. augusta (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) si s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, ktorý je jej poradcom, strelila vlastný gól. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Gábor Grendel."Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar je novým poradcom ministerky Sakovej. Ministerstvo vnútra odmieta zverejniť jeho plat. To sú hneď dva vlastné góly, ktoré si Denisa Saková strelila," uviedol vo svojom stanovisku. Grendel hovorí o klasickej stratégii Smeru-SD, ktorý sa podľa jeho slov o ľudí z kategórie "náš človek" vždy príkladne postará a zaplatia to daňoví poplatníci.Poukázal, že keď bol ministrom vnútra Daniel Lipšic, rezort zverejňoval platy a odmeny každého funkcionára, vrátane poradcu ministra. "Sú to peniaze z verejných zdrojov. Ľudia majú právo vedieť, na akú sumu si ministerka cení rady bývalého funkcionára, ktorý musel po verejnom tlaku odísť z čela Policajného zboru," doplnil Grendel.Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar začal pracovať na ministerstve vnútra od začiatku augusta. Zaradený je ako odborník ústavného činiteľa v oblasti legislatívy a v oblasti sociálne vylúčených komunít. Nie je zamestnaný na plný úväzok. Potvrdil to hovorca ministerstva Petar Lazarov.Gašpar bol policajným prezidentom do konca mája. Jeho odchod žiadali ľudia na pochodoch Za slušné Slovensko, ktoré sa konali po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Gašpar odísť najskôr odmietal, nedokázal ho odvolať ani ďalší minister vnútra Tomáš Drucker, ktorý potom odstúpil.Po Druckerovom odchode oznámil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), dočasne poverený riadením rezortu vnútra, že Gašpar vo funkcii skončí. Nová ministerka vnútra Denisa Saková následne oznámila meno jeho nástupcu, je ním Milan Lučanský.