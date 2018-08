Pentagón: Čínske bombardéry cvičia na zásah proti americkým cieľom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. augusta (TASR) - Čínske bombardéry pravdepodobne cvičia na útoky proti Spojeným štátom a ich spojeneckým cieľom v Tichom oceáne. Vyplýva to z novej výročnej správy Pentagónu adresovanej americkému Kongresu, z ktorej v piatok citovala agentúra Bloomberg.Správa zdôrazňuje mohutnejúcu armádu Číny, jej ekonomický a diplomatický vplyv, ako aj to, ako Peking využíva tieto aspekty na rýchle budovanie svojej medzinárodnej prestíže a nastolenie regionálnej dominancie. Čo sa týka vzdušných síl Číny, správa uvádza, že čínske bombardéry získavajú schopnosť zasiahnuť ciele ležiace čo najďalej od Číny.uvádza sa v danom dokumente.ČĽOA by mohla demonštrovať svoju, tvrdí Pentagón.Vlani v auguste šesť čínskych bombardérov typu Sien H-6K preletelo cez Mijakský prieliv, juhozápadne od japonských ostrovov, a následne - po prvý raz vôbec - sa stočilo na sever a preletelo popri ostrove Okinawa, kde je rozmiestnených 47.000 amerických vojakov, pripomína Bloomberg.Čínska vláda hodlá dosiahnuť svetovú triedu svojej armády do roku 2050. Čínsky prezident Si Ťin-pching vlani nariadil ozbrojeným silám, aby zintenzívnili úsilie o modernizáciu, tvrdiac, že Čína potrebuje armádu pripravenúvo vojnách. Podľa Pentagónu prešla ČĽOA minulý rok masívnou transformáciou svojich operačných a taktických jednotiek.ČĽOA s takmer miliónom vojakov je najväčšou stálou pozemnou silou na svete. Čínsky vojenský rozpočet na rok 2017 predstavoval približne 190 miliárd dolárov; ročný rozpočet USA je 700 miliárd dolárov.