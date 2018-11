G. Kaliská: Fibrilácia predsiení je liečiteľná, ak sa odhalí včas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Martin Baumann Foto: TASR/ Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Lekári upozorňujú na výrazne stúpajúci trend ochorenia fibrilácie predsiení. Vyplýva to z novej správy Asociácie fibrilácie predsiení vydanej pri príležitosti svetového týždňa povedomia o tejto chorobe. Podľa nej patrí fibrilácia predsiení medzi najvýraznejšie zdravotné problémy sveta.uviedla predsedníčka Slovenskej asociácie srdcových arytmií Gabriela Kaliská.Fibrilácia predsiení je charakteristická nepravidelným a často rýchlym srdcovým rytmom, ktorý vedie k nekoordinovaným sťahom dvoch srdcových predsiení. Nepravidelný srdcový rytmus môže spôsobovať vznik krvných zrazenín, pretože krv sa môže pred jej prečerpaním do mozgu hromadiť v srdci. Pacient je tak vystavený riziku vzniku cievnej mozgovej príhody spojenej s fibriláciou predsiení.Toto ochorenie je nebezpečné najmä v tom, že takmer 30 percent pacientov nepociťuje žiadne príznaky. Je to však progresívne ochorenie, ktoré sa u jedného z piatich postihnutých v priebehu roka zmení z chvíľkovej na stálu fibriláciu predsiení. Pre jej vznik je viac rizikových faktorov - obezita, cukrovka, alkohol, srdcové zlyhania, dôsledky fajčenia aj vysoký vek, pričom u ľudí nad 65 rokov ich má osem z desiatich.konštatoval prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Peter Hlivák.Typické príznaky fibrilácie predsiení sú búšenie srdca, nepravidelný rytmus, slabosť, únava alebo dýchavičnosť, neprejavia sa však u každého pacienta. Lekár zistí diagnózu, až keď utrpí cievnu mozgovú príhodu.