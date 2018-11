Laureáti si prevzali ocenenia za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 20. novembra (TASR) - V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave si v utorok počas slávnostného večera organizácie a jednotlivci prevzali ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje pravidelne Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a Národnú cenu Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.Ich cieľom je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Obdobné ocenenia sa odovzdávajú takmer vo všetkých európskych štátoch.Cenu za najlepší príspevok v oblasti kvality získali osobnosti za inovatívne a výnimočné publicistické, vedecké a odborné príspevky, ako aj diplomové práce. Ocenení boli aj najlepší manažéri kvality, ktorí svojimi dlhodobými odbornými skúsenosťami prispievajú k rozvoju a neustálemu zlepšovaniu kvality v organizáciách.Víťazom súťaže v kategórii C) organizácie verejného sektora sa stala mestská časť Bratislava-Petržalka.Víťazom súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť za rok 2018 sa stala spoločnosť Kia Motors Slovakia, s. r. o., v kategórii A) veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby.Pasell Slovakia, s. r. o., bodovala v kategórii B) malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby.Cenu za najlepší príspevok v oblasti kvality 2018 v kategórii najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista) si odnáša Zuzana Martináková za príspevok s názvom Pýtajme si slovenské, ktorý bol odvysielaný v Rádiu Aktual.V kategórii najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť) zvíťazila Adriana Galisová, ktorej príspevok s názvom Trvalo udržateľná kvalita využitím efektívnej samokontroly bol uverejnený v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť.V kategórii najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník) zvíťazili Zuzana Závadská a Ján Závadský, ktorí sú autormi vedeckého článku s názvom Quality managers and their future technological expectations related to Industry 4.0, ktorý bol uverejnený v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence.V kategórii najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia) bodovala Katarína Fillová, ktorá obhájila svoju diplomovú prácu s názvom Analýza pripravenosti MFARCH, s. r. o., na implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015 na Vysokej škole manažmentu.V súťaži Top manažéri kvality roka 2018 ocenili v kategórii A) súkromný sektor Radomíra Chovanca, manažéra pre QMS, U. S. Steel Košice, s. r. o., a v kategórii B) sektor verejnej správy Eriku Vlašičovú, manažérku kvality zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.