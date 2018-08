G. Marcinková: Smart technológie rešpektujem, ale držím si odstup

Na snímke herečka Gabriela Marcinková. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. augusta (TASR) - Inteligentný dom je hlavným hrdinom nového slovenského filmu Dôverný nepriateľ, ktorý nakrútil český režisér Karel Janák. Mysteriózny triler, v ktorom si tvorcovia zobrali na mušku smart technológie, vstupuje vo štvrtok do kín. Diváci sa môžu tešiť aj na herecký výkon Gabriely Marcinkovej, ktorá na nakrúcanie kývla vďaka výnimočnému scenáru. A či sa film podľa herečky vydaril?povedala pre TASR Marcinková. Podľa nej je film nádherne natočený, režisér i kameraman urobili veľký kus práce.hovorí herečka, ktorá má k smart technológiám neutrálny vzťah.vyhlásila Marcinková s tým, že hercov skôr zaujíma skúmanie.Dôverný nepriateľ prináša aj dosť akčných scén, Marcinková priznala, že v prípade jej hrdinky bola do filmu zapojená dablérka:Film rozpráva príbeh sochárky Zuzany, ktorá sa spolu s manželom Andrejom presťahuje z Bratislavy do Tatier, aby na samote, odrezaní od sveta, na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo - prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život. Revolučný server, ktorý bol vytvorený s cieľom, aby uľahčil život svojich majiteľov, sa vymkne spod kontroly a nečakane sa obráti proti svojmu stvoriteľovi.Mysteriózny triler znamenal pre Marcinkovú aj prvú spoluprácu s českých hercom a spevákom Vojtěchom Dykom, Gabriela ju zhodnotia pozitívne:Dôverný nepriateľ sa nakrúcal od 5. októbra 2016 do 15. novembra 2017 v Bratislave, Prahe a na Spišskej Magure. Okrem réžie sa Karel Janák chopil aj scenára. Autorom námetu a spoluscenáristom snímky je Ľubomír Slivka. Za kamerou stál Martin Šácha. O hudbu sa postaral skladateľ a producent Ondřej Gregor Brzobohatý. Film vznikol v produkcii spoločnosti Attack Film. Koproducentmi sú RTVS, Česká televízia a Bohemia Motion Pictures.