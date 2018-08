Americká speváčka Madonna oslavuje 60. narodeniny

Madonna, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Madonna, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. augusta (TASR) - Americká popová speváčka Madonna oslavuje vo štvrtok svoje 60. narodeniny. Životné jubileum sa rozhodla stráviť v historickom kráľovskom meste Marrákeš na západe Maroka."Kráčam v labyrinte mediny počas zvolávania k modlitbe," napísala Madonna na sociálnej sieti Instagram v predvečer svojho veľkého dňa. Na Facebooku zverejnila aj video z miestneho trhoviska, svoju fotografiu z hotelovej izby a tzv. selfie, na ktorej má na hlave tradičný fez s berberskými dekoráciami.Pri tejto príležitosti spustila i charitatívnu zbierku pre svoju mimovládnu organizáciu Raising Malawi, ktorá podporuje siroty a deti v núdzi."Na svoje narodeniny si nemôžem priať lepší dar, než je spojenie mojej globálnej rodiny s touto krásnou krajinou a deťmi, ktoré to najviac potrebujú," uviedla Madonna, ktorá má adoptované štyri malawijské deti.Madonna debutovala na hudobnej scéne v roku 1982 singlom Everybody, svoj eponymný prvý album vydala o rok neskôr. Odvtedy absolvovala desať koncertných turné a predalo sa viac než 300 miliónov jej nahrávok. Guinnessova kniha rekordov ju uvádza ako komerčne najúspešnejšiu hudobníčku všetkých čias.V Británii mala Madonna viac albumov na prvej priečke rebríčkov než akákoľvek iná speváčka, pričom v tejto bilancii ju prekonávajú iba The Beatles a Elvis Presley, pripomína stanica BBC.Časopis Forbes vlani odhadol výšku jej majetku na 580 miliónov dolárov, čo z nej robí najbohatšiu hudobnú umelkyňu so sídlom v USA. Madonna v súčasnosti žije v portugalskej metropole Lisabon a pripravuje nový album.