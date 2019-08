G. Matečná: Likvidácia afrického moru ošípaných bude finančne náročná

Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Nitra 22. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spoločne s Ministerstvom financií SR budú hľadať peniaze na realizáciu rýchlych opatrení, ktoré by mali zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných. Nákazou najpostihnutejší farmári by mali dostať odškodnenie, uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) počas výstavy Agrokomplex v Nitre.Likvidácia afrického moru ošípaných bude podľa slov ministerky finančne náročná, no nevyhnutná.skonštatovala.Africký mor ošípaných prišiel v čase, keď sa vláde podarilo viacerými systémovými opatreniami postupne oživovať agrosektor.vyčíslila Matečná. Vláda podľa jej slov podporila závlahy, skladovacie kapacity pre zeleninárov a ovocinárov, exportné aktivity potravinárov, odškodnila farmárov za intenzívne sucho, program rozvoja vidieka je najúspešnejšie čerpaným eurofondovým programom na Slovensku.K oživeniu agrosektora by vraj mali prispieť aj ďalšie chystané opatrenia.priblížila zámery ministerka. Zároveň pripomenula, že len eurofondy nestačia, svojich prvovýrobcov a spracovateľov musí podporovať aj štát.