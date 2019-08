Pri zmluve na mýto v ČR nemusia čakať na rozhodnutie najvyššieho súdu

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 22. augusta (TASR) - Český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) nemusí pri posudzovaní zmluvy na mýto čakať na verdikt Najvyššieho správneho súdu (NSS).Konzorcium firiem CzechToll a SkyToll, ako aj ministerstvo dopravy, neuspelo na NSS so žiadosťou o odkladný účinok právomocného rozsudku Krajského súdu v Brne. Ten v júli vyhovel žalobe spoločnosti Kapsch a rozhodol, že ÚOHS má znovu posúdiť tender na mýto. Rakúska firma očakáva, že protimonopolný úrad uzavretú dohodu CzechToll a SkyToll zneplatní. Tá by pritom mala začať platiť už na začiatku decembra. Nové konzorcium by malo firmu Kapsch pri výbere mýta nahradiť.Kapsch tvrdí, že zmluva s konzorciom sa uzatvorila protiprávne, lebo v čase jej ratifikácie platilo predbežné opatrenie, ktoré uzavretie kontraktu znemožňovalo. S tým sa stotožnil aj brniansky krajský súd.Štát mohol zmluvu uzavrieť, tomu verí rezort i víťaz tendra. S rozsudkami súdu nesúhlasí protimonopolný úrad, ministerstvo dopravy a ani konzorcium CzechToll a SkyToll. Predbežné opatrenie podľa nich v čase podpisu zmluvy už neplatilo a štát mohol voľne uzavrieť zmluvu s víťazom tendra.Mýto sa elektronicky vyberá pre vozidlá nad 3,5 tony od roku 2007. Postupne sa mýtne brány objavili na vyše 1400 km diaľnic a vybraných úsekoch ciest prvej triedy.Od decembra by sa malo mýto vyberať prostredníctvom satelitného systému bez brán. Ministerstvo dopravy chce spoplatniť ďalších 900 km ciest prvej triedy.