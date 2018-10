G.Matečná: Máme štyri alebo päť reťazcov, ktoré ovládajú 80 % trhu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) – Máme štyri alebo päť reťazcov, ktoré ovládajú 80 % trhu a to spôsobilo, že slovenský dodávateľ, slovenský spracovateľ nemal možnosť sa v týchto reťazcoch presadiť za konkurenčnú cenu. Cena bola veľmi zlá pre našich poľnohospodárov. Uviedla to v piatok na tlačovej besede šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) na tému obchodných reťazcov. Celé roky bol podľa nej agrorezort finančne poddimenzovaný.K možnému odchodu niekoľkých reťazcov zo slovenského trhu uviedla, že sa neobáva pesimistických scenárov. Systém osobitného odvodu má podľa nej zabezpečiť, že peniaze sa opäť vrátia do rozpočtu ministerstva pôdohospodárstva a budú slúžiť na zvýšenie objemu slovenských produktov v obchodných reťazcoch.Ministerka zdôraznila, že reťazce v celej vertikále vyberajú najväčšie marže. Poznamenala, že nielen ona, ale aj programové vyhlásenie SNS hovorí o snahe získať peniaze do rezortu.povedala Matečná s tým, že hľadali možnosti, ako dostať peniaze do kapitoly rezortu.