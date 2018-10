Erdogan ohlásil ďalšiu cezhraničnú operáciu armády do Sýrie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 12. októbra (TASR) - Turecká armáda by mohla čoskoro spustiť novú cezhraničnú operáciu do severnej Sýrie, v oblastiach kontrolovaných kurdskými bojovníkmi. Naznačil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Erdoganovo vyhlásenie je podľa agentúry AP zopakovaním hrozby rozšírenia tureckých vojenských operácií do oblastí východne od rieky Eufrat, ktoré ovládajú Spojenými štátmi podporovaní sýrski Kurdi.Erdogan to povedal na vojenskej ceremónii, ktorá sa konala na počesť príslušníkov tureckých úderných oddielov.Ankara považuje sýrske kurdské milície za teroristov a súčasť kurdského povstaleckého hnutia v rámci Turecka.Turecko podniklo inváziu do Sýrie v rokoch 2016 a 2018 - do oblastí západne od Eufratu - a vytlačilo militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) aj sýrskych kurdských bojovníkov z pohraničnej oblasti.