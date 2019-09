G. Matečná: Nové prípady AMO zatiaľ nepribudli, situácia je však vážna

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. septembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za uplynulé dva týždne neeviduje nové prípady nákazy afrického moru ošípaných. Informovala o tom v utorok v Košiciach šéfka rezortu Gabriela Matečná (SNS) s tým, že situácia je však stále vážna a riziko šírenia nákazy, ktorá zabíja domáce a divé ošípané, je veľké.uviedla ministerka. Každý deň sa pritom testujú nové vzorky, najnovšie sa vyskytol prípad diviaka poraneného autom v Michalovskom okrese, ktorý sa taktiež laboratórne preveruje.Ministerka poukázala na to, že aktuálne prebieha zber kukurice, ktorá je lákavá pre diviaky.povedala.Informovala ďalej, že chladiarenské boxy pre ulovené diviaky určené poľovníkom už sú distribuované v okrese Trebišov a Michalovce, aktuálne pokračuje distribúcia v okresoch Košice a Košice–okolie.Šéfka rezortu vyzvala tých, ktorí chovajú domáce ošípané a nenahlásili chov do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, aby tak urobili. Upozornila, že ide o legislatívnu povinnosť, ako aj zodpovednosť nielen voči im samým, ale aj voči ostatných chovateľom.dodala. Varovala aj pred nákupom odstavčiat a krmiva z oblastí, ktoré sú zasiahnuté AMO. Na otázku o možnej inštalácii plotu proti šíreniu nákazy reagovala, že zatiaľ sa táto možnosť javí ako neefektívna, agrorezort ju však zvažuje.Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš uviedol, že v Európe medzi krajiny zasiahnuté AMO pribudlo okrem Slovenska aj Srbsko. Z hľadiska počtu prípadov nakazených domácich ošípaných najviac je ich tento rok v Rumunsku (1223), nasleduje Poľsko, Ukrajina a Bulharsko. "uviedol.Oznámil, že sa pripravuje určenie tzv. nárazníkovej zóny aj popri hranici s Poľskom na severe Slovenska. Bude tam kontrolovaný systém poľovania, analýza všetkých ulovených a uhynutých diviakov a prísne opatrenia pre domácich chovateľov.Zákaz poľovania v 12 revíroch na juhovýchode Slovenska bude podľa Bíreša odvolaný. Tento krok by mal prispieť aj k zvýšenému nahlasovaniu nájdených uhynutých diviakov zo strany poľovníkov, keďže dosiaľ bolo nízke.Vôbec prvý výskyt AMO na území SR potvrdili 25. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne. V rámci opatrení štátni veterinári likvidovali chovy ošípaných v obciach, v ktorých došlo k výskytu nákazy.