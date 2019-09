V Chemnitzi zaútočili na líbyjského migranta na invalidnom vozíku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriana Antošková Foto: TASR Adriana Antošková

Berlín 17. septembra (TASR) - Polícia vo východonemeckom meste Chemnitz vyšetruje útok na líbyjského migranta, pripútaného na invalidný vozík, ako možný zločin z nenávisti zrejme spáchaný krajnou pravicou. V utorok o tom informovala samotná polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.Policajný hovorca v Chemnitzi Andrzej Rydzik uviedol, že 31-ročného muža napadla v sobotu neskoro večer skupina ľudí, vrátane jedného útočníka, ktorý vykrikoval urážky na adresu prisťahovalcov a obeť aj udieral.Údajného útočníka (22), s úradným záznamom o fyzických napadnutiach a krajne pravicových zločinoch, zadržala polícia neďaleko miesta činu. Obeti v nemocnici ošetrili ľahké zranenia.Nemecký denník Bild zverejnil fotografiu Líbyjčana so zakrvavenými ústami. Migrant prišiel do Nemecka pred tromi rokmi. Denníku Bild povedal, že utŕžil mnoho úderov do tváre, nakoniec spadol z vozíka a ešte na zemi dostal kopance.Útok započul svedok a zavolal políciu.