G. MATEČNÁ: POTRAVINY ZDRAŽUJÚ, NA VINE SÚ OBCHODNÍCI

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Pavol Zachar Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 27. mája – Slovensko v raste cien potravín za minulý rok obsadilo druhé miesto v Európskej únii (EÚ). Zdražovanie neprestalo ani v tomto roku, pričom ceny neklesli ani napriek zrušeniu mimoriadneho odvodu pre obchodné reťazce. Podľa agrorezortu sa na tom podieľajú najväčšou mierou obchodníci. Uviedla to v pondelok ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS). Podľa Matečnej boli obchodníci, opozícia aj niektoré médiá prichytení pri manipulácii s verejnou mienkou, keď dávali zdražovanie potravín za vinu vláde. "Na zdražovaní sa najväčšou mierou podieľajú obchodníci, ktorí zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Pritom toto zdražovanie nepremietajú do dodávateľských cien, na základe čoho farmári a potravinári ledva prežívajú," vyhlásila Matečná.Ceny potravín vlani na Slovensku v porovnaní s priemerom Únie rástli dvojnásobne rýchlejšie. Priemerný nárast cien v Únii bol na úrovni 1,9 %, zatiaľ čo na Slovensku bol 4,2 % rast. "Obchodníci, analytici, ale aj niektorí politici sa snažili toto zdražovanie pripísať vládnym opatreniam, ale opak je pravda. V tomto období nebol zavedený žiadny mimoriadny odvod, žiadne dodatočné dane, žiadne nové príplatky za prácu. Napriek tomu rástli ceny potravín výrazne rýchlejšie ako ceny potravín v celej Únii. Na takýto dramatický nárast cien pritom nevidíme žiadny relevantný dôvod," skonštatovala Matečná.Ministerka uskutočnila v štyroch najväčších obchodných reťazcoch koncom marca tohto roka, tesne pred zrušením mimoriadneho odvodu pre reťazce, kontrolný nákup základných potravín, o mesiac v apríli urobila rovnaký nákup znovu. Chcela sa presvedčiť, či ceny klesli. "V dvoch reťazcoch stúpla cena nákupu o 5 %, v jednom reťazci o jedno percento a len v jednom reťazci klesla cena o 3 %," vyčíslila Matečná.Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je zarážajúce, že pri niektorých potravinách ceny od slovenských farmárov klesli, no spotrebitelia za ne platili v konečnom dôsledku viac. Napríklad pri bielej kapuste sa znížili ceny v apríli tohto roka medzimesačne o 7 %, avšak spotrebiteľské ceny vzrástli o 20 %. Podobný vývoj bol aj pri zeleri, ktorý farmári predávali zhruba o 7 % lacnejšie ako v marci, ľudia v obchodoch však zaplatili viac o 6 %. "Platíme veľa peňazí, potraviny by mali stáť oveľa menej, lebo obchodníci ich nakupujú lacnejšie," tvrdí generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. Ministerka zároveň odmietla, že by sa pod zdraženie potravín podpísali minimálna mzda alebo vyššie príplatky za prácu.Agrorezort upozorňuje na nespravodlivé delenie marže, je preto presvedčený o tom, že bude dôležité sprístupniť kľúčové informácie o tvorbe cien agropotravinárskych výrobkov, čo už presadzovala slovenská vláda a iniciatívu podporila aj Európska komisia. Tieto nové pravidlá by doplnili nedávno prijatú eurosmernicu o zákaze nekalých obchodných praktík. Navrhované opatrenia Komisie by sa mali týkať sektora mäsa, vajec, mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru, olivového oleja. Dáta majú vychádzať z existujúcich systémov, ktoré už sú zavedené v praxi, a za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Ten následne má oznámiť tieto údaje Komisii, ktorá ich následne zverejní na svojom portáli na agropotravinové údaje a na webe stredísk EÚ na monitorovanie trhov. "Nielen dvojaká kvalita potravín, nekalé obchodné praktiky, ale aj sledovanie celého 'koláča' a jeho prerozdelenie v dodávateľsko-potravinárskom reťazci by malo mať za následok lepšie postavenie a lepšiu vyjednávaciu pozíciu nielen poľnohospodárov na Slovensku, ale aj v celej EÚ," dodala Matečná.