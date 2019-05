PS a Spolu získali v bratislavskom Starom Meste 46,70

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. mája (TASR) – Víťaz eurovolieb na Slovensku, koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD, skončil v piatich bratislavských mestských častiach so ziskom viac ako 40 percent hlasov. V Starom Meste zvíťazila koalícia so ziskom 46,70, v Devíne 45,16, v Novom Meste 43, v Rusovciach 40,89 a v Karlovej Vsi 40,47 percenta hlasov. V rámci celej Bratislavy zvíťazila koalícia so ziskom 38,48 percenta hlasov. Volilo ju 49.580 voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov eurovolieb zverejnených Štatistickým úradom SR.Koalícia PS a Spolu-OD zvíťazila vo všetkých bratislavských mestských častiach a získala v nich viac ako 30 percent hlasov. V okrese Bratislava I (Staré Mesto) získala koalícia 46,70 percenta hlasov. Nasleduje SaS (13,74 percenta), KDH (9,61), Smer-SD (6,45 percenta), ĽS Naše Slovensko (6,22 percenta) a OĽaNO (3,12 percenta). V druhom bratislavskom okrese (Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa) zvíťazili PS a Spolu-OD so ziskom 37,27 percenta. Za nimi nasledujú SaS (15,55 percenta), Smer-SD (10,12 percenta), KDH (8,17 percenta), ĽS Naše Slovensko (7,70 percenta) a OĽaNO (4,03 percenta). V okrese Bratislava III (Nové Mesto, Rača, Vajnory) dominovala taktiež víťazná koalícia, ktorá tu dosiahla výsledok 39,99 percenta hlasov. Umiestnila sa pred SaS (14,74 percenta), Smerom-SD (9,46 percenta), KDH (8,44 percenta), ĽS Naše Slovensko (7,54 percenta) a OĽaNO (4,01 percenta). V okrese Bratislava IV (Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica) zvíťazili PS a Spolu-OD so ziskom 37,30 percenta. Nasleduje SaS (15,28 percenta), Smer-SD (9,72 percenta), KDH (9,38 percenta), ĽS Naše Slovensko (7,86 percenta) a OĽaNO (4,11 percenta). V piatom bratislavskom okrese (Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce) získala víťazná koalícia PS a Spolu-OD 35,69 percenta. Za ňou sa umiestnila SaS (15,01 percenta), Smer-SD (10,45 percenta), ĽS Naše Slovensko (8,99 percenta), KDH (8,37 percenta) a OĽaNO (4,48 percenta).Celkovo v rámci Bratislavy zvíťazila koalícia PS a Spolu-OD so ziskom 38,48 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila SaS s 15,01 percenta, čo je 19.346 hlasov. Tretie miesto obsadila strana Smer-SD, ktorej svoj hlas odovzdalo 12.319 voličov, čo je 9,56 percenta. KDH získalo v Bratislave 8,71 percenta hlasov (11.230). Nasleduje ĽSNS so ziskom 7,84 percenta hlasov (10.108). Menej ako päť percent hlasov bolo v hlavnom meste odovzdaných hnutiu OĽaNO (4,04 percenta).Volebná účasť bola v hlavnom meste v rámci Bratislavského kraja najvyššia a dosiahla 33,76 percenta. V rámci Bratislavy bola najvyššia v Starom Meste, kde zaznamenali účasť 42,74 percenta. V Bratislave sa v sobotných (25. 5.) eurovoľbách volilo v 378 volebných okrskoch. V meste bolo zapísaných 387.518 voličov. Voliť prišlo viac ako 130.000 ľudí.