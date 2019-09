G. Matečná: Preukazovanie pôvodu mäsa je krok v ústrety spotrebiteľovi

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Preukazovanie pôvodu mäsa je krok v ústrety spotrebiteľovi. Ten má právo byť informovaný, odkiaľ mäso pochádza. Uviedla to vo štvrtok ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) po tom, ako parlament 99 hlasmi schválil novelu zákona o potravinách. Národná rada SR spolu s ňou schválila pozmeňujúci návrh členky Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Evy Antošovej (SNS) a predsedu uvedeného výboru Petra Antala (Most-Híd) o zlepšení informovanosti stravníkov v reštauráciách.zdôraznila ministerka s tým, že treba mať mäso pod kontrolou v celom reťazci. Podľa prieskumu rezortu je pre takmer 60 % ľudí dôležité, aby bolo mäso slovenského pôvodu. Pripomenula aj ochranu slovenského spotrebiteľa pred nekvalitnými potravinami.Preukazovanie krajiny pôvodu mäsa v stravovacích zariadeniach sa bude týkať surového bravčového a hovädzieho mäsa, mäsa z oviec, kôz a hydiny, ale nie polotovarov, uviedla Antošová.V súvislosti s viditeľnou a písomnou formou preukazovania pôvodu mäsa povedala, že nemusí byť len v jedálnom lístku, môže byť aj formou nápisu na tabuli, ako aj na tabuli v elektronickej forme. Kontrolovať túto povinnosť budú jednotlivé Úrady verejného zdravotníctva, ktoré budú môcť vyrubiť pokutu v rozmedzí od 100 eur do 100.000 eur. „doplnila.Novela má vstúpiť do platnosti v decembri tohto roka. Vykonávacie predpisy pripraví Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.