Polícia sa zaoberá vyhrážkami o likvidácii Andreja Danka

Andrej Danko, archívna snímka.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Vyhrážkami o likvidácii predsedu Národnej rady SR Andreja Danka sa zaoberá polícia. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.priblížila Mihalíková. Bližšie informácie polícia zatiaľ neuviedla, aby nedošlo k ohrozeniu a zmareniu účelu konania.Dankovi sa mali na sociálnej sieti údajne vyhrážať likvidáciou. V tejto súvislosti prišli policajti v stredu do priestorov parlamentu a do traktu predsedu. Pre TASR to potvrdil Dankov hovorca Tomáš Kostelník.