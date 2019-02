G. Matečná: Rizikové mäso malo pečiatku poľskej veterinárnej autority

Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Rizikové mäso malo pečiatku poľskej veterinárnej autority. Uviedla to v sobotu v rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) v diskusii s členom Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Martinom Feckom (OĽaNO), v súvislosti s potravinovým škandálom s hovädzím mäsom z Poľska.priblížila Matečná. Takže tí podnikatelia, ktorí do SR dovážali predmetné mäso, teda mali doklady o tom, že ide o neškodné mäso.Informácia o pohybe rizikového mäsa z poľskej strany bola podľa nej "".oznámila.Podľa Fecka obchodníci s rizikovým poľským mäsom na Slovensku okamžite pochopili, kde nemôžu byť stíhateľní, teda v dodávke mäsa do verejného stravovania." upozornil Fecko.Podobné potravinové škandály, ako je posledný s rizikovým poľským mäsom, môže podľa neho Slovensko eliminovať jedine tým, že sa zvýši potravinová sebestačnosť SR.podčiarkol. Tu by mal podľa neho štát zaviesť také daňovo-odvodové zvýhodnenia, aby sa chovateľom oplatilo predávať mäso na Slovensku a nie v zahraničí.SNS podľa Matečnej za účelom finančnej podpory zaviedla tzv. osobitný odvod z obchodných reťazcov.informovala.Podľa Fecka osobitný odvod zvýši ceny hlavne potravín na Slovensku. "povedal poslanec NR SR s obavou o transparentnosť rozdeľovania výnosu z osobitného odvodu.Národný potravinový katalóg (NPK) bol podľa Feckových slov dobrým úmyslom, ale zatiaľ jeho realizácia za 1,5 roka bolapretože ho využili len dve školy a agroministerstvo.Matečná mu oponovala, že po 20 rokoch zmeniť systém dodávateľsko-odberateľských vzťahov".doplnila. NPK je podľa nej veľmi dobrou myšlienkou.Problémom s agrodotáciami - priamymi platbami sa podľa Matečnej SR tak skoro nevyhne, pretože súvisí s veľkou rozdrobenosťou pôdneho vlastníctva na Slovensku, ktorá historicky vychádza z uhorského pozemkového práva.upozornila.Podľa Fecka ide pri čerpaní agrodotácií v SR "".dodal poslanec NR SR. Na to, aby sa tieto problémy odstránili, je podľa neho potrebné vykonať pozemkovú reformu.