Českí veterinári našli polovicu podozrivého hovädzieho mäsa z Poľska

Praha 2. februára (TASR) - Polovicu z 300 kilogramov podozrivého poľského hovädzieho mäsa sa už v Česku podarilo nájsť a zaistiť. Uviedla to česká Štátna veterinárna správa, ktorá našla časť mäsa aj skladoch v Prahe. Informácie priniesol v sobotu spravodajský portál Novinky.cz.V Prahe skončilo približne 112 kilogramov mäsa z problematických poľských bitúnkov.povedal Petr Majer zo Štátnej veterinárnej správy.Ďalšie dodávky mäsa smerovali do miest Varnsdorf, Nový Bydžov a Kostelec nad Labem. Celkovo sa do Českej republiky dostalo 300 kilogramov mäsa plus ďalších okolo 100 kilogramov, ktoré boli vrátené do Poľska ešte skôr, než české úrady zistili, že mäso z bitúnkov, kde zabíjali choré kravy, sa v ČR nachádza.Z Poľska bolo rizikové mäso vyvezené do 13 krajín Európy, napísal portál Novinky.cz.Zásielku hovädziny vyše 100 kilogramov vrátili z Nového Bydžova do Poľska už skôr vďaka tomu, že na ňu upozornil priamo poľský obchodník. Toto mäso z dvoch dodávok síce nepochádza z problematických bitúnkov, ale veterinári z neho preventívne odobrali vzorky na rozbor.Český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman v piatok vyzval ľudí, aby si kontrolovali pôvod hovädzieho mäsa.Podľa Európskej komisie sú kauzou okrem Poľska, Česka alebo Slovenska zasiahnuté aj Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.Na problém predaja mäsa z chorých kráv upozornila poľská televízia TVN24, ktorej reportér sa nechal zamestnať na bitúnku v Mazovskom vojvodstve. Podľa televízie existuje v Poľsku množstvo bitúnkov, ktoré sa na spracovanie mäsa z chorých zvierat špecializujú, pretože z toho plynú mnohonásobne vyššie zisky, než zo spracovania mäsa zo zdravých zvierat.