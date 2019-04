G. Matečná: Výrobcovia by mali prestať s dvojakou kvalitou produktov

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. apríla (TASR) - Výrobcovia by mali prestať s dvojakou kvalitou produktov. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti poslankyne Národnej rady (NR) SR za SNS Evy Antošovej v súvislosti s minulotýždňovým schválením eurosmernice o dvojakej kvalite produktov. Smernica, ktorá sa podľa Matečnej ešte musí dostať do národnej legislatívy, umožňuje voči výrobcom tvrdé postihy.povedala Matečná.poznamenala ministerka. Sankcie vychádzajúce z eurosmernice sú podľa nej mimoriadne vysoké.avizovala Matečná. Smernica sa podľa nej netýka len potravín, ale aj nepotravinárskych výrobkov.Podľa Antošovej hlúposti typu, že Slováci preferujú iné chute či to, že Slováci majú iný žalúdok, alebo že škvrny na oblečení Slovákov sú iné ako škvrny na oblečení Rakúšanov, boli urážajúce.Európsky parlament (EP) v stredu 17. apríla schválil smernicu, ktorá rozširuje aktuálnu definíciu klamlivých obchodných praktík. Za ne by sa mohla v budúcnosti považovať aj dvojaká kvalita tovarov, ktoré sú propagované v rôznych štátoch ako rovnaké, hoci majú výrazne odlišné zloženie. Smernica tiež upravuje informovanie spotrebiteľa o platených umiestneniach tovarov v online ponukách, informovalo o tom tlačové stredisko Európskeho parlamentu.Predložený text smernice zároveň žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po jej účinnosti posúdila novovzniknutú situáciu a v prípade potreby navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov priamo medzi nekalé obchodné praktiky.Zakázať dvojakú kvalitu produktov však bude možné iba za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi.spresnilo tlačové stredisko Európskeho parlamentu.Najvyššia možná sankcia za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by na základe nových pravidiel mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Pokiaľ nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.