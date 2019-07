G. Matečnej sa nepáči kritika prezidentky Z. Čaputovej na adresu Číny

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 12. júla (TASR) – Ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (SNS) sa nepáčia vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá kritizovala Čínu za porušovanie ľudských práv. Podľa ministerky si slovenská vláda praje s Čínou priateľské vzťahy, nie konfrontáciu. Tá by podľa nej mohla ohroziť rozvoj obchodu s Čínou a tým aj pracovné miesta na Slovensku, informoval v piatok tlačový odbor ministerstva.uviedla Matečná.Povolenie exportu mlieka zo Slovenska do Číny považuje ministerstvo za jeden. Export mlieka môže Slovensku priniesť výrazné zlepšenie situácie živočíšnej výroby, zvýšenie stavov dojníc, investície do najmodernejších agrotechnológií a tiež vytvorenie pracovných miest. V súčasnosti veterinári spustili certifikáciu mliekarenských závodov, ktoré majú záujem vyvážať svoje produkty na čínsky trh a dostať sa tým na zoznam schválených subjektov pre vývoz do Číny. O takúto certifikáciu už požiadalo 19 slovenských firiem.uzavrela Matečná. Záporné saldo obchodnej bilancie Slovenska s Čínou za rok 2018 dosiahlo 3,144 miliardy eur.