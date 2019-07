Orbán:Čaputová si ctí Maďarov i Vyšehradskú štvorku, čo je chvályhodné

Na snímke úrady predsedu maďarskej vlády, prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) a maďarský premiér Viktor Orbán si podávajú ruky počas stretnutia v rámci oficiálnej návštevy slovenskej hlavy štátu v Budapešti vo štvrtok 11. júla 2019. Foto: TASR/DUNA/MTI - Úrad predsedu maďarskej vlády Foto: TASR/DUNA/MTI - Úrad predsedu maďarskej vlády

Budapešť 12. júla (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si ctí Maďarov aj zoskupenie krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Uviedol to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na štvrtkovú budapeštiansku návštevu najvyššej slovenskej predstaviteľky.V rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Orbán tieto Čaputovej postoje, ktoré vyplynuli z jej rozhovorov s prezidentom Jánosom Áderom a s predsedom maďarskej vlády, označil za chvályhodné.Orbán sa s Čaputovou vo štvrtok zhodli v tom, že vyšehradská spolupráca je pre strednú Európu strategickou záležitosťou, a to najmä v súčasnosti, keď sa v Európskej únii diskutuje o najdôležitejších otázkach budúcnosti kontinentu.Maďarský premiér tiež vyslovil názor, že Slováci sa vzdali svojej finančnej nezávislosti.dodal.K možnému termínu vstupu Maďarska do eurozóny Orbán 10. januára povedal, že nevidí jasne takúto perspektívu." dodal.