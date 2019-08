G. Tria: Rozpočtový deficit v roku 2020 by mal byť nižší, než je cieľ

Giovanni Tria, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 25. augusta (TASR) - Budúcoročný rozpočtový deficit Talianska by mal byť výrazne pod stanoveným cieľom, keďže verejné financie sa vyvíjajú lepšie, než sa čakalo. Uviedol to v nedeľu taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria.povedal Tria v rozhovore pre denník Corriere della Sera, pričom poukazoval na hodnotu schodku, ktorú si vláda dala za cieľ na budúci rok a ktorú zverejnila v apríli.Podľa Triu by pri súčasných podmienkach mal byť rozpočtový deficit v budúcom roku o viac než 0,3 percentuálneho bodu nižší, než vláda počítala v apríli. Nevylučuje však ešte určité korekcie v závislosti od rastových trendov a očakávaní.Tria povedal, že je tu stále priestor na to, aby sa Taliansko vyhlo nepopulárnemu zvýšeniu dane z pridanej hodnoty na budúci rok. Zároveň však dodal, že taliansky rozpočet, ktorý by mal byť predložený na jeseň, bude pravdepodobne musieť nájsť viac než 15 miliárd eur na zafinancovanie daňovej reformy počítajúcej so znížením daní.Medzi vládnymi stranami dochádzalo v posledných mesiacoch k napätiu a kríza naplno vypukla po tom, ako pravicovo-populistická Liga Severu (LN) Mattea Salviniho stiahla začiatkom augusta svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Tá sa rozpadla, v reakcii na čo premiér Giuseppe Conte oznámil svoju rezignáciu práve v čase, keď mala vláda začať s prípravami rozpočtu na budúci rok. Taliansky prezident Sergio Mattarella následne oznámil, že utorok (27. 8.) je posledným termínom, dokedy sa môžu politické strany dohodnúť na vytvorení novej koaličnej vlády s cieľom vyhnúť sa predčasným voľbám a pripraviť rozpočet.