Školy a organizácie sa zapoja v Nitre do Týždňa dobrovoľníctva

Nitra 25. augusta (TASR) – Ľudia, ktorí chcú svojou prácou pomôcť rôznym organizáciám či školám, sa už môžu začať nahlasovať na rôzne aktivity, ktoré sa budú konať v rámci Týždňa dobrovoľníctva od 16. do 22. septembra.Organizácie a školy sa mohli prihlásiť už počas letných mesiacov s konkrétnou naplánovanou aktivitou. V súčasnosti sa finalizujú programy za jednotlivé kraje. Všetky aktuálne informácie si môžu záujemcovia pozrieť aj na stránke tyzdendobrovolnictva.sk.Ľudia, ktorí sa už v týchto dňoch začínajú na aktivity prihlasovať, si podľa Andrey Kosírovej-Hugáňovej z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva budú mať z čoho vyberať.povedala Kosírová-Hugáňová.Ako doplnila, Týždeň dobrovoľníctva je určený pre všetkých, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným. „Počas akcie sa dobrovoľníci zoznámia s novými ľuďmi a zostane v nich dobrý pocit z toho, že pomohli tým, ktorí to potrebujú. Minulý rok sa do tohto celoslovenského podujatia zapojilo v Nitre 1111 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 1943 'dobrohodín',“ dodala.