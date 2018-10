G. Tria: Taliansko bude po roku 2019 znižovať svoje rozpočtové schodky

Na archívnej snímke dolná komora talianskeho parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 3. októbra (TASR) - Taliansko bude znižovať svoje rozpočtové schodky po roku 2019. Deficit tretej najväčšej ekonomiky eurozóny tak stúpne len na budúci rok. Oznámil to v stredu minister hospodárstva Giovanni Tria. Rím je pre svoj návrh rozpočtu pod tlakom tak Európskej únie (EÚ), ako aj finančných trhov.Taliansko minulý týždeň predstavilo návrh nového rozpočtu na budúci rok, v ktorom počíta so zvýšením deficitu na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je síce stále pod hranicou 3 % HDP, ktorú povoľujú fiškálne pravidlá EÚ, ale zároveň to predstavuje nárast schodku verejných financií. A štáty eurozóny si po kríze dali za cieľ stlačiť svoje deficity až na nulu.Tria v stredu potvrdil, že vládny návrh rozpočtu stále počíta so zvýšením deficitu v roku 2019, ale v ďalších rokoch plánuje vláda v Ríme jeho postupné znižovanie.Na konferencii priemyselného združenia Confindustria minister Tria zopakoval, že aj po zvýšení bude deficit stále iba "mierny", preto si nemyslí, že ide o hazardovanie s verejnými financiami.Talianska vláda ešte v utorok (2. 10.) večer uverejnila vyhlásenie, v ktorom uviedla, že pracuje na tom, ako urýchliť zníženie pomeru štátneho dlhu k HDP v priebehu troch rokov. Verejný dlh krajiny nad úrovňou 130 % HDP je druhý najvyšší v EÚ po Grécku. To je viac ako dvojnásobok limitu (60 % HDP) povoleného v EÚ.Toto zdanlivé zmiernenie postoja vlády prinieslo úľavu na finančných trhoch. Investori sa totiž obávajú, že plánovaný rast výdavkov Talianska uškodí jeho snahe o zníženie dlhu.Vládne populistické strany v predvolebnej kampani sľúbili, že zvýšia výdavky najmä na financovanie dôchodkov a sociálnych dávok a zavedú daňové výhody.Tria, technokrat, ktorý pôvodne nesúhlasil s ďalšími pôžičkami, ich najnovšie obhajuje a tvrdí, že okrem zvýšenia deficitu prinesú aj väčší hospodársky rast, čo pomôže znížiť pomer dlhu Talianska k HDP.