V Berlíne sa konajú oslavy 28. výročia znovuzjednotenia Nemecka

Berlín 3. októbra (TASR) - Za zintenzívnenie spoločenského dialógu sa pri príležitosti 28. výročia znovuzjednotenia Nemecka vyslovil v stredu spolkový prezident krajiny Frank-Walter Steinmeier.citovala jeho slová po ekumenickej bohoslužbe v Berlíne pri stretnutí s občanmi tlačová agentúra DPA.dodal najvyšší nemecký predstaviteľ.Po bohoslužbe a stretnutí popredných predstaviteľov ústavných orgánov s občanmi sa v rámci ústredných osláv Dňa nemeckej jednoty v Berlíne uskutočnil slávnostný akt v priestoroch Nemeckej štátnej opery.Zjednotenie Nemecka je procesom, ktorý nie je ešte ukončený, vyhlásila v slávnostný deň spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorá súčasne vyzvala krajanov, aby si vzájomne načúvali. S tým súvisí aj motto slávností: "Iba s Vami!"Podľa jej slov je vytvorenie jednoty krajiny dlhou cestou, na ktorej aj po 28 rokoch treba opakovane čeliť výzvam.Angela Merkelová sa vyznala, že osobne stále znovu a znovu spomína s nemalými emóciami na opätovné zjednotenie krajiny, ale aj na pokojnú revolúciu, ktorá mu predchádzala a na ktorej začiatku stáli odvážni ľudia z bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Na to by sa, ako zdôraznila i v stredu, nemalo nikdy zabudnúť.Predseda Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgang Schäuble vyzval s ohľadom na prejavy populizmu a extrémizmu v slávnostný deň na obranu demokracie a právneho štátu. Pripomenul, že úspech spolkovej republiky sa opiera o rezignáciu na násilie, o slobodu prejavu, toleranciu a vzájomný rešpekt.zdôraznil Schäuble.Predseda Spolkovej rady (Bundesratu), úradujúci starosta Berlína Michael Müller hovoril v súvislosti s výročím znovuzjednotenia krajiny o "Dni radosti", ako aj "Dni upozornenia". Ako formuloval, "je to radostný deň, ktorý nás však práve v týchto časoch upozorňuje, aby sme sa zasadzovali a bojovali za našu demokraciu", a to všetci každý deň, proti diskriminácii, nenávisti a za otvorenú a tolerantnú krajinu.