G7 je znepokojená prípadom novinára Chášukdžího

Na videosnímke, ktorú zverejnil turecký opozičný denník Hürriyetje 9. októbra 2018 saudskoarabský novinár je Džamál Chášukdž pred vchodom saudskoarabského konzulátu v Istanbule 3. októbra 2018. Chášukdží zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát Saudskej Arábie v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 17. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí zo Skupiny G7, siedmich priemyselne najvyspelejších štátov sveta, v utorok vo vyhlásení uviedli, že ich veľmi znepokojuje zmiznutie saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího a osoby, ktoré to majú na svedomí, musia niesť zodpovednosť.Ministri vo vyhlásení ubezpečili, že Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA, ako aj Európska únia sú oddané obrane slobody prejavu a obrane slobody tlače.Ministri tiež uviedli, že podporujú spoluprácu Turecka a Saudskej Arábie a teší ich, že saudskoarabské kráľovstvo sa zaviazalo k dôkladnému, dôveryhodnému, transparentnému a rýchlemu vyšetreniu prípadu.Tureckí predstavitelia tvrdia, že existujú dôkazy, že Chášukdžího, žijúceho v Spojených štátoch, zabili a rozštvrtili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule. Saudská Arábia tieto obvinenia odmieta ako "nepodložené", pripomenula v stredu tlačová agentúra AP.Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová po zmiznutí novinára odložila svoju plánovanú cestu do Saudskej Arábie, informovala v stredu tlačová agentúra DPA.Hovorca Lagardovej oznámil, že vopred plánovaná cesta šéfky MMF do oblasti Blízkeho východu sa odkladá, avšak nepovedal konkrétne, že dôvodom je Chášukdžího prípad.Lagardová mala na budúci týždeň predniesť prejav na fóre s názvom Iniciatíva za budúce investície (Future Investment Initiative).Cez víkend ešte tvrdila, že Chášukdžího zmiznutím je "zhrozená", ale že sa stále plánuje na fóre zúčastniť.