Na summite EÚ sa neočakáva pokrok ohľadom brexitu a riešenia migrácie

Brusel 17. októbra (TASR) - Netradične - tri pracovné dni - potrvá októbrový summit Európskej únie v Bruseli. Začne sa v stredu pracovnou večerou zameranou na debaty o brexite, bude pokračovať vo štvrtok bežnou agendou a skončí sa Stretnutím Európa - Ázia (ASEM). Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok naznačil, že v súvislosti s brexitom netreba mať žiadne veľké očakávania.Tusk v utorok popoludní vyjadril nádej, že britská premiérka Theresa Mayová príde do Bruselu s novými konkrétnymi návrhmi, ktoré by premiérom a prezidentom umožnili pohnúť sa zo "slepej uličky" doterajších rokovaní o brexite. Cieľom je uzavretie politickej dohody o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.Októbrový summit EÚ bol dlhodobo považovaný za "summit pravdy", za najpravdepodobnejší dátum uzavretia politickej dohody medzi Londýnom a Bruselom vzhľadom na ratifikačný proces, ktorý po prijatí dohody musí prebehnúť v Európskom parlamente, v národných parlamentoch niektorých členských krajín EÚ a v britskom zákonodarnom zbore. Za posledný vhodný termín sa najnovšie považuje mimoriadny summit o brexite, ktorý by sa mal v Bruseli uskutočniť v dňoch 17. a 18. novembra.V stredu na úvod summitu vystúpi so svojim tradičným prejavom predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a aj britská premiérka, ktorej nové posolstvo týkajúce sa brexitu je pre ostatných lídrov veľkou neznámou. Hoci Mayová v pondelok pred poslancami Dolnej snemovne uviedla, že dohoda o brexite je ešte dosiahnuteľná, len "záverečnú fázu" rokovaní pozdržali názorové rozdiely o tom, ako udržať otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom.Následne sa hlavy vlád a štátov ostatných 27 členských krajín presunú na pracovnú večeru, kde budú diskutovať o spoločnom postupe voči britským návrhom. Opätovne by tiež mali potvrdiť jednotný postoj pre vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera a prerokovať možný novembrový summit, ako aj scenár "tvrdého brexitu" bez dohody s Londýnom.Štvrtkový program bude opäť v plnom počte lídrov členských krajín, a ponesie sa hlavne v znamení diskusií o migrácii s dôrazom na posilnenie spolupráce s africkými krajinami. Premiéri a prezidenti prehodnotia návrh z júnového summitu týkajúci sa vyloďovacích platforiem pre migrantov zachránených na mori. Tuskov hovorca Piotr Serafin v utorok upozornil, že pri tejto téme netreba mať veľké očakávania, lebo žiadna z afrických krajín neprejavila záujem o vybudovanie týchto centier na svojom území, ale aj napriek tomu, je snaha posunúť kooperáciu s africkými krajinami na vyššiu úroveň.Ďalšou dôležitou témou bude návrh zavedenia sankcií súvisiacich s hybridnými, kybernetickými či chemickými útokmi na území Európy a do záverov by sa mala dostať zmienka o potrebe vybaviť Úniu takými nástrojmi, ktoré by podobným útokom zabránili.Záver štvrtkových rokovaní - pred pokračovaním programu v podobe summitu ASEM - bude patriť eurosummitu, čiže debatám lídrov 19 krajín eurozóny, ktorí medzi sebou privítajú aj šéfa Euroskupiny Mária Centena a guvernéra Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho. Hlavnou témou debát bude budovanie bankovej únie.Stretnutie Európa - Ázia je neformálny proces dialógu a spolupráce, ktorý združuje 47 krajín - členské štáty Európskej únie, Európsku komisiu a ázijské štáty. Od roku 1996 sa delegácie z krajín združených v ASEM stretávajú vždy raz za dva roky.