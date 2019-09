Gabon bol ocenený za ochranu tropických lesov na svojom území

Foto: TERAZ.sk/Martina Miksová Foto: TERAZ.sk/Martina Miksová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. septembra (TASR) - Africký štát Gabon sa stal prvou krajinou na svete, ktorá za svoje úsilie o ochranu a udržateľnosť dažďových pralesov na svojom území získa ďalšiu pomoc z medzinárodných fondov. Podľa agentúra DPA o tom v nedeľu informovala OSN.Gabon leží uprostred tropických lesov strednej Afriky, prezývaných aj druhé pľúca Zeme - sú druhými po amazonských pralesoch, poznamenala agentúra DPA.Gabonské úrady v tropických lesoch na svojom území už niekoľko rokov uplatňujú na Afriku pomerne novátorské prístupy pri starostlivosti o porasty. Na území krajiny existuje 13 národných parkov, ktoré pokrývajú 11 percent jej rozlohy, a 20 chránených oblastí.Na území Gabonu žije aj 60 percent populácie lesných slonov a podľa odborníkov ide o "kľúčový indikátor" dobrého spravovania prírodných zdrojov v krajine.Začiatkom marca Gabonom otriasol škandál, ktorý súvisel s odhalením siete pašerákov dreva kevazingo, ktoré je v Ázii vysoko cenené, ale v Gabone je výrub týchto stromov prísne zakázaný. Do kauzy bolo zaplatených niekoľko čínskych spoločností a viacero miestnych politikov.V súvislosti so škandálom prezident Ali Bongo Ondimba urobil zmeny vo vláde, pričom za ministra lesov a lesného hospodárstva vymenoval britského profesora Leeho Whita, ktorý je naturalizovaným Gabončanom a je známy ako bojovník za ochranu životného prostredia.Za svoje snahy o zníženie emisií skleníkových plynov a za absorpciu škodlivých plynov prirodzenými lesmi na svojom území Gabon od Nórska dostane 136 miliónov eur. Zmluva na desať rokov bola podpísaná v Libreville. Financie z Nórska majú Gabonu pomôcť chrániť a rozvíjať svoj lesný fond.V komuniké Iniciatívy pre lesy strednej Afriky (CAFI) sa uvádza, že ide o historicky prelomovú zmluvu, keďže ide o prvý prípad, keď bol za svoj boj proti odlesňovaniu vyzdvihnutý a ocenený niektorý zo afrických štátov.