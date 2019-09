Ceny Emmy sú ROZDANÉ: Tieto snímky zabodovali najviac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 23. septembra (TASR) - Temný britský seriál Potvora (Fleabag) o nahnevanej a zmätenej mladej žene žijúcej v Londýne sa stal v nedeľu večer prekvapujúcim veľkým víťazom najnovšieho, v poradí už 71. ročníka udeľovania amerických televíznych cien Emmy. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra AP.Zmienený seriál bol ocenený ako najlepší z komediálneho žánru a jeho hlavná predstaviteľka Phoebe Waller-Bridgeová si odniesla nielen titul najlepšej herečky v danej kategórii, ale ako tvorkyňa tohto seriálu bola tiež ocenená ako najlepšia režisérka a scenáristka v komediálnom žánri.V kategórii dramatických seriálov dosiahla tento rok už po štvrtýkrát po sebe víťazstvo fantazijná Hra o tróny (Game of Thrones). Herec Peter Dinklage, stvárňujúci postavu Tyriona Lennistera, bol už štvrtýkrát ocenený za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej dramatickej úlohe.Najlepšou herečkou v dramatickom seriáli sa tento rok stala za stvárnenie hlavnej úlohy v seriáli Killing Eve Jodie Comerová, pre ktorú je to prvá cena Emmy v jej hereckej kariére.Najlepším hercom v dramatickom seriáli sa stal Billy Porter za rolu v seriáli Pose o homosexuálnej komunite v 80. rokoch v New Yorku. Porter sa stal vôbec prvým černošským víťazom ceny Emmy v tejto kategórii, ktorý sa prihlásil k homosexuálnej orientácii.Cenu pre najlepšieho herca v komediálnom seriáli si prevzal Bill Hader za stvárnenie hlavnej postavy v čiernej komédii Barry.V kategórii miniséria získal ocenenie päťdielny seriál Černobyľ o jadrovej katastrofe z roku 1986.Sošky Emmy, udeľované americkou Akadémiou televízneho umenia a vied, bývajú označované za najvýznamnejšie televízne ceny sveta.