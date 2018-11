Gábor Gál: Teší ma uzavretie prípadu H. Malinovej Žákovej

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) teší uzavretie prípadu Hedvigy Malinovej Žákovej. Dvanásť rokov od začatia jeho vyšetrovania nepovažuje za primeraný čas. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii v súvislosti s informáciami, že maďarské orgány ukončili vyšetrovanie tohto prípadu.Orgány mali podľa jeho slov prípad Malinovej Žákovej ukončiť vtedy, keď to bolo ešte živé.povedal. Doplnil, že vidí veľa možností obštrukcií a takých prekážok, ktoré by sme v 21. storočí nemuseli mať. V tejto súvislosti spomenul digitalizáciu a elektronizáciu súdov. Často podľa neho zlyháva aj ľudský faktor, hoci je lepšie neskôr ako nikdy, nedostatočnú rýchlosť spravodlivosti vidí ako problém.povedal Gál. Doplnil, že niektorí z dotknutých už vyjadrili svoje poľutovanie nad tým, že vtedy prípad posudzovali inak. Vtedajšie útoky viacerých verejných činiteľov a novinárov na ňu nepovažuje za profesionálne.povedal.Okresná a vyšetrovacia prokuratúra Rábsko-mošonsko-šopronskej župy uzavrela vyšetrovanie kauzy bývalej občianky Slovenskej republiky Hedvigy Malinovej Žákovej, ktoré začali slovenské orgány pre podozrenie z krivého svedectva a iných trestných činov a slovenská strana ho v roku 2016 odovzdala maďarským orgánom. Vo štvrtok o tom informovali maďarské orgány.Kauza Hedvigy Malinovej Žákovej sa ťahá od augusta 2006, keď ohlásila polícii, že ju v Nitre napadli dvaja muži pre to, že hovorila po maďarsky. Policajné vyšetrovanie prípadu bolo o mesiac ukončené s tým, že skutok sa nestal a vtedajšia študentka Univerzity Konštantína Filozofa si celý čin vymyslela. Od mája 2007 bola stíhaná pre krivú výpoveď a krivú prísahu.Prokurátor Generálnej prokuratúry SR podal na Hedvigu Malinovú Žákovú obžalobu 2. apríla 2014. Okresný súd v Nitre žalobu odmietol z dôvodu porušenia práva na obhajobu. Generálna prokuratúra mala podľa neho zabezpečiť preklad obžaloby do maďarčiny. Malinová Žáková na to mala zo zákona právo, pretože od roku 2013 je maďarskou štátnou občiankou. Prokuratúra to odmietla s vysvetlením, že po podaní obžaloby už. Krajský súd v Nitre dal vo februári 2015 za pravdu prokuratúre a vrátil túto trestnú vec okresnému súdu na ďalšie konanie.