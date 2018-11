Podľa Mihála dovoz agentúrnych robotníkov zníži mzdy,Richter nesúhlasí

Na snímke poslanec Národnej rady SR Jozef Mihál (nezaradený). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. novembra (TASR) - Otvorenie Slovenska pre pracovníkov z tretích krajín prostredníctvom pracovných agentúr bude mať nepriaznivý vplyv na rast miezd slovenských zamestnancov. Uviedol to opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený) počas rokovania parlamentného sociálneho výboru. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) to však odmietol s tým, že Slovensko je jediné, ktoré dovoz týchto zamestnancov stále reguluje.Vláda už schválila novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa má zjednodušiť zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Mihál sa k nej vyjadril na výbore počas rokovania o návrhu rozpočtu rezortu práce. Jednou zo zmien, ktorú má novela priniesť, je rozšírenie možností vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.adresoval Mihál Richterovi, pričom upozornil na zmeny v Zákonníku práce, ktoré obmedzili zneužívanie práce agentúrnych zamestnancov.podotkol Mihál.Keď sa novela dostane do parlamentu, plánuje Mihál predložiť pozmeňujúci návrh. Chce rozšíriť podmienky zamestnávania ľudí z tretích krajín cez agentúry. Používať by sa mohol mechanizmus ako pri dovoze vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Mihál naznačil, že jedným z riešení by mohlo byť aj to, že dovezený pracovník by musel od zamestnávateľa dostávať aspoň 120 % priemernú mzdu v danom odvetví, alebo by musel zamestnávateľ preukázať, že v jeho firme už sú platy na úrovni 120 % mzdy zistenej v danom odvetví. Tak by sa zaručilo, že by títo pracovníci netlačili nadol mzdy domácich zamestnancov.Parlament sa má novelou zákona zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Minister práce Richter na výbore uviedol, že sa k nej plánuje detailne vyjadriť. Zatiaľ upozornil na to, že Slovensko je jediná krajina v strednej Európe, ktorá má naďalej kontrolovanú, regulovanú a plánovanú migráciu pracovnej sily z tretích krajín. "dodal Richter.